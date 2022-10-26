В Апатитах задержали двух браконьеров с 23 килограммами рыбы

Документов, подтверждающих законность добытой рыбы, у северян не было. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Апатитах сотрудники полиции поймали двух местных жителей, которые занимались браконьерством.

41-летний и 43-летняя северяне рыбачили на Имандре, где нерестятся и мигрируют ценные породы рыб. На озере с помощью надувной лодки они установили две сети, поймав 77 рыбин общей массой более 23 килограмма.

Документов, подтверждающих законность добытой рыбы, у северян не было. Водным биоресурсам РФ был причинен ущерб на сумму в 36,5 тысячи рублей.

- По факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ. Апатитчанам грозит от двух до пяти лет лишения свободы. Они находятся под подпиской о невыезде, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

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