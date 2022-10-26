Оленеводческим предприятиям Ловозерского района разрешили экспортировать мясо и шкуры оленей

Как отметил губернатор Андрей Чибис, в этом году Ловозерскому району планируется выделить на развитие более одного миллиарда рублей. Фото: Олег ФИЛОНОК

Оленеводческие предприятия Ловозерского района получили разрешения на право экспорта мяса и шкур оленей. Об этом сообщила глава администрации муниципалитета Надежда Кузнецова на выездном заседании правительства Мурманской области.

В 2021 году из федерального и областного бюджетов район получил финансовую поддержку в 28,5 миллиона рублей, благодаря чему оленеводческие хозяйства завершили год с прибылью.

Как отметил губернатор Андрей Чибис, в этом году Ловозерскому району планируется выделить на развитие более одного миллиарда рублей.

Сейчас в муниципалитете открыто молодежное пространство «Сопки», готовится к открытию «Сопки. Спорт», обновляются пространства в рамках программы Arctic schools. Капитально отремонтированы фасад и кровля национального культурного центра, ведется капремонт спорткомплекса и благоустройство стадиона.

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