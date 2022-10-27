Конкурс «Край героев» стартовал в сентябре по инициативе губернатора Андрея Чибиса. Фото: vk.com/citymurmanskru

В Мурманской области подвели итоги регионального конкурса «Край героев». Исторический квест прошел в мурманском областном краеведческом музее, где пять команд-финалистов отвечали на вопросы, посвященные Великой Отечественной войне.

- Лучшими стали участники «Экипажа «Погодинцы» из Полярного. Они получили главный приз — сертификат на поездку в московский Музей Победы на Поклонной горе. А мурманская команда «Эврика» из школы № 23 вошла в тройку лидеров - ребятам вручили грамоты и памятные подарки, - сообщили в администрации Мурманска.

Конкурс «Край героев» стартовал в сентябре по инициативе губернатора Андрея Чибиса. Заявки на участие подали 33 команды из разных городов Мурманской области.

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