У жительницы Мурманской области в поезде похитили рюкзак с 35 тысячами рублей

Вором оказался 51-летний уроженец Ленинградской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

31-летняя жительница Мурманской области осталась без денег, приехав в Санкт-Петербург. В северной столице женщина обратилась в полицию, рассказав, что ее рюкзак, в котором лежали 35 тысяч рублей, пропал.

Вором оказался 51-летний уроженец Ленинградской области.

- Стражи магистралей выяснили, что по прибытию поезда из Севастополя в Санкт-Петербург злоумышленник, воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдает, похитил рюкзак из пустого купе и покинул вагон. В дальнейшем он присвоил себе деньги и потратил их, а ридикюль сдал в камеру хранения забытых вещей, - сообщили в УМВД на транспорте по Северо-Западу.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Северянин находится под подпиской о невыезде.

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