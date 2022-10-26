26 октября в Мурманске пройдет встреча для родственниц участников спецоперации

Встреча пройдет в 18.00 по адресу улица Академика Книповича, 19а, 4 этаж.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
26 октября в Мурманске пройдет уже третья по счет встреча для северянок, чьи мужчины участвуют в спецоперации как военнослужащие или были мобилизованы.
- Приглашены специалисты регионального министерства труда и соцразвития, - сообщили организаторы из Единого волонтерского центра.
Встреча пройдет в 18.00 по адресу улица Академика Книповича, 19а, 4 этаж.
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