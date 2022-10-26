В Мурманске пятидневная смена в оздоровительном лагере обойдется в 250 рублей

Стоимость смены в пять дней будет стоить всего 250 рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эта неделя – последняя учебная в Мурманске перед началом осенних каникул, которые будут длиться неделю. На это время родители могут оставить детей дома или же отдать в оздоровительный лагерь. Они будут созданы на базе шести образовательных учреждений города: школы № 18 и гимназий №№ 1, 3, 6, 7, 9.

- Организаторы детского отдыха подготовили увлекательную программу: развлекательные, познавательные и спортивные мероприятия, направленные на укрепление здоровья и развитие творческих способностей, экскурсии, мастер-классы, конкурсы. Особое внимание в городских лагерях уделяется питанию. В меню присутствуют блюда из рыбы, морепродукты, морсы из северных ягод, - сообщил глава Мурманска Игорь Морарь.

Стоимость смены в пять дней будет стоить всего 250 рублей.

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