В Мурманской областной библиотеке пройдут первые чтения "Колычевская осень"

29 октября в Мурманской областной научной библиотеке состоятся первые областные чтения "Колычевская осень", посвященные писателю Николаю Колычеву. Фото: Антон ЗАБИРОВ

29 октября в Мурманской областной научной библиотеке состоятся первые областные чтения "Колычевская осень", посвященные писателю Николаю Колычеву.

- В библиотеке прозвучат поэтические строки писателя и песни мурманских авторов на стихи поэта, состоятся встречи с художниками-иллюстраторами и издателями его книг. Писатели и критики расскажут о литературном наследии Николая Колычева. Юные посетители посмотрят мультфильмы, созданные по его книгам, - сообщили в библиотеке.

Николай Колычев - самый читаемый поэт Заполярья, автор почти двух десятков поэтических книг, лауреат большой литературной премии России. Его имя известно далеко за пределами Кольского полуострова. 7 октября ему открыли бюст на Аллее писателей.

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