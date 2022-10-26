В Мурманской областной библиотеке пройдут первые чтения "Колычевская осень"

29 октября в Мурманской областной научной библиотеке состоятся первые областные чтения "Колычевская осень", посвященные писателю Николаю Колычеву.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
29 октября в Мурманской областной научной библиотеке состоятся первые областные чтения "Колычевская осень", посвященные писателю Николаю Колычеву.
- В библиотеке прозвучат поэтические строки писателя и песни мурманских авторов на стихи поэта, состоятся встречи с художниками-иллюстраторами и издателями его книг. Писатели и критики расскажут о литературном наследии Николая Колычева. Юные посетители посмотрят мультфильмы, созданные по его книгам, - сообщили в библиотеке.
Николай Колычев - самый читаемый поэт Заполярья, автор почти двух десятков поэтических книг, лауреат большой литературной премии России. Его имя известно далеко за пределами Кольского полуострова. 7 октября ему открыли бюст на Аллее писателей.
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