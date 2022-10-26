В Верхнетуломском сгорела дотла деревянная дача

Причины пожара и ущерб от него предстоит установить. Фото: vk.com/murman01

Ранним утром 26 октября в Верхнетуломском вспыхнула двухэтажная деревянная дача. В 05.20 огнеборцам удалось ликвидировать открытое горение, а в 07.10 пожар полностью ликвидировали.

- Огонь уничтожил дачу по всей площади в 24 квадратных метра. На соседнем участке повреждена стена одноэтажного строения на площади 6 квадратных метров и легковой автомобиль. Между участками сгорел общий деревянный забор на площади 20 квадратных метров, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

В тушении участвовали 9 человек личного состава и 3 единицы техники.

Причины пожара и ущерб от него предстоит установить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru