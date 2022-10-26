В 140 домов Умбы вернули холодную воду

Под отключение попали 140 домов, в том числе социальные объекты. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В восьмом часу утра 26 октября почти 3,5 тысячи жителей Умбы остались без холодной воды из-за аварии. Под отключение попали 140 домов, в том числе социальные объекты.

- Подача холодного водоснабжения восстановлена в полном объеме, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области во втором часу дня 26 октября.

Напомним: прокуратура Североморска проверила управляющую компанию ООО «РЖС» после обращения местной жительницы. Оказалось, что жильцам дома № 29 на улице Северной приходилось платить за несуществующий ремонт подвала.

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