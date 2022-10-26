Владелец BMW X3 из Мурманска заплатит 250 тысяч рублей за пьяную езду

30-летний житель Мурманска неоднократно подвергал риску не только свою жизнь, но и чужие – он не раз садился пьяным за руль. Фото: Антон ЗАБИРОВ

30-летний житель Мурманска неоднократно подвергал риску не только свою жизнь, но и чужие, – он не раз садился пьяным за руль.

С весны этого года он был лишен прав почти на 1,5 года и приговорен к штрафу в 30 тысяч рублей за то, что его один раз уже остановили под градусом. Но урока из этого северянин не вынес.

- Несмотря на то, что он ранее был подвергнут административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, 2 апреля мужчина вновь сел за руль автомобиля BMW X3 в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Мурманска.

Во второй раз наказание было строже: штраф в 250 тысяч рублей и лишение прав на два с половиной года. Свою вину мурманчанин признал.

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