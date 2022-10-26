Каждый второй житель Мурманска хотел бы перейти на сокращенную рабочую неделю

Сегодня четырехдневка введена лишь в 2% компаний в городе, еще в 3% она вводилась, но потом организация вернулась к обычному режиму. Фото: Евгения ГУСЕВА

Аналитики портала SuperJob выяснили, что идею четырехдневной рабочей недели поддерживает почти каждый второй житель Мурманска (51%), а среди опрошенных до 34 лет уровень поддержки достигает 63%.

Такой график остается экзотикой: сегодня четырехдневка введена лишь в 2% компаний в городе, еще в 3% она вводилась, но потом организация вернулась к обычному режиму. В период очередного подъема заболеваемости ковидом, в феврале 2021 года, на такой режим переходили 6% компаний, еще в 15% организаций это активно обсуждалось.

- Женщины являются сторонниками укороченной недели чаще, чем мужчины (54% против 65%). 2 из 3 мурманчан (67%) считают, что в случае четырехдневной занятости они смогут выполнить тот же объем работы, что и за стандартные 5 рабочих дней, тогда как 23% считают это нереальным. Уверенных в своих силах больше всего среди респондентов до 34 лет (76%), - сообщается в исследовании.

Россияне хотели бы тратить освободившийся день на семью и детей, отдых, повышение квалификации и изучение иностранных языков. Каждый седьмой считает, что найдет на свободный день подработку, а каждый девятый - уделит время домашним делам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru