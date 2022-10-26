В Мурманской области полицейские спасли упавшего в озеро водителя УАЗа

Правоохранители посадили мужчину в служебный микроавтобус, укрыли своими куртками и оказали ему первую помощь. Фото: УМВД по Мурманской области

В Мурманской области полицейские пришли на помощь водителю, который чуть не утонул в ледяном озере.

24 октября стражи порядка выехали из Мурманска на служебном микроавтобусе. На участке дороги в Видяево они заметили, что двигавшийся впереди автомобиль занесло. Водитель УАЗа не справился с управлением, машина вылетела с дороги в овраг, где перевернулась и упала в озеро. Пробив лед, внедорожник начал погружаться в холодную воду.

- Сотрудники полиции незамедлительно остановили автобус. Трое стражей правопорядка бросились к водоему на помощь пострадавшему. Не раздумывая прыгнув в воду, они открыли дверь и помогли водителю выбраться из салона авто. Мужчина находился в сознании. Полицейские несколько раз обследовали салон автомобиля, чтобы убедиться в отсутствии других людей. К счастью, водитель ехал один, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Правоохранители посадили мужчину в служебный микроавтобус, укрыли своими куртками и оказали ему первую помощь. Северянина доставили в медучреждение. Его жизни и здоровью ничто не угрожает.

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