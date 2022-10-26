В Североморске жильцы дома платили за ремонт подвала-призрака

Прокуратура Североморска проверила управляющую компанию ООО «РЖС» после обращения местной жительницы. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Прокуратура Североморска проверила управляющую компанию ООО «РЖС» после обращения местной жительницы. Оказалось, что жильцам дома № 29 на улице Северной приходилось платить за несуществующий ремонт подвала.

- С 1 января 2021 года управляющая организация включала в платежные квитанции жильцов работы по ремонту и восстановлению подвальных помещений и железобетонных лестниц. При этом в жилом доме подвала и железобетонных лестниц не было, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Для устранения выявленных нарушений в адрес руководителя организации внесено представление, которое удовлетворено. В адрес ООО «Единый расчетный центр» направлено распорядительное письмо о корректировке лицевых счетов жителей дома.

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