Два дня дорогу на Териберку будут перекрывать из-за взрывов

Несмотря на выпадение снега, на дороге в Териберку продолжатся реконструкция второго участка с 10 по 20 километры. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Несмотря на выпадение снега, на дороге в Териберку продолжится реконструкция второго участка с 10 по 20 километры. Из-за взрывных работ на нем опять будут ограничивать движение.

Как сообщили в «Мурманскавтодоре», 27 и 28 октября с 12.00 до 13.00 будет ограничено движение для всех видов транспорта.

Напомним: 8 октября дорогу на Териберку также закрывали из-за взрывов, но тогда вместо часа водители ждали в 8 раз дольше.

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