В Мурманске стартовала «Неделя сбора батареек»

Все собранные в рамках акции батарейки отправят в Ярославль на переработку. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С 25 по 31 октября в Мурманске проходит «Неделя сбора батареек». Сдать старые аккумуляторы можно в специализированный контейнер, который установлен на парковке гипермаркета на улице Радищева, 2.

- Можно сдать любое количество батареек любых брендов, пауэр-банки, сотовые телефоны и другую мобильную электронику. Запрещено оставлять градусники, лампочки и другие, содержащие ртуть, отходы, - сообщили в правительстве Мурманской области.

Все собранные в рамках акции батарейки отправят в Ярославль на переработку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru