Двое пьяных жителей Мурманска заснули в общественных местах и остались без вещей

В отношении обоих злоумышленников возбудили уголовные дела по статье о краже. Им грозит до шести лет лишения свободы. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Сразу двух жителей Мурманска подвело чрезмерное употребление алкоголя, из-за которого сон сморил их в общественных местах.

Так, 34-летний мужчина заснул в баре, а когда проснулся, то не обнаружил мобильный телефон, который лежал у него на столе. Оказалось, что его взял 24-летний посетитель того же заведения.

Второй пострадавший – 47-летний мурманчанин – заснул на лавочке у подъезда.

- Беспомощным состоянием воспользовался проходящий мимо злоумышленник, который вытащил у него из кармана мобильный телефон. Затем он, используя гаджет, посредством онлайн-банка перевел все денежные средства со счета потерпевшего на свой. Проснувшись, мужчина не обнаружил свой мобильный телефон и 28 тысяч рублей на банковской карте, после чего обратился в полицию, - сообщили в УМВД по Мурманской области.

В отношении обоих злоумышленников возбудили уголовные дела по статье о краже. Им грозит до шести лет лишения свободы.

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