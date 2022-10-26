Мурманская команда "Арктика" проведет матч с хоккеистами из Брянска

Всех ждут на трибунах Ледового дворца в 19.00. Фото: vk.com/arcticvikings
26 и 27 октября в Мурманске хоккейный клуб "Арктика" сразится с командой "Брянск". Северян приглашают поддержать заполярных спортсменов и посмотреть игры.
- Сейчас наши хоккеисты занимают шестое место в западной конференции первенства НМХЛ, - сообщает правительство Мурманской области.
Всех ждут на трибунах Ледового дворца в 19.00.
Напомним: ранее хоккейный клуб "Арктика" одержал две победы в домашних матчах.
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