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Происшествия26 октября 2022 7:01

Сотрудница почты в Мурманске украла четверть миллиона из пенсий северян

Помимо этого, женщина забирала деньги из сейфа на работе
Ника СВЕТЛОВА
Восемь мурманчан получили пенсию только на бумаге.

Восемь мурманчан получили пенсию только на бумаге.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Первомайский районный суд Мурманска вынес приговор сотруднице «Почты России» в Мурманске, которую обвиняли в присвоении чужого имущества в крупном размере с использованием служебного положения.

Северянка обратила себе на пользу то, что является материально ответственным лицом и имеет свободный доступ к деньгам, в том числе приходящим на почту за пенсиями и социальными выплатами.

- С 5 по 18 января 2022 года сотрудница внесла недостоверные сведения в информационный выплатной центр о получении восемью северянами пенсий на общую сумму 255 тысяч рублей, которые затем незаконно изъяла из сейфа организации. Также обвиняемой были похищены находящиеся в сейфе 12,6 тысячи рублей, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Суд признал северянку виновной и приговорил к штрафу в размере 150 тысяч рублей.

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