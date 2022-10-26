Сотрудница почты в Мурманске украла четверть миллиона из пенсий северян

Восемь мурманчан получили пенсию только на бумаге. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Первомайский районный суд Мурманска вынес приговор сотруднице «Почты России» в Мурманске, которую обвиняли в присвоении чужого имущества в крупном размере с использованием служебного положения.

Северянка обратила себе на пользу то, что является материально ответственным лицом и имеет свободный доступ к деньгам, в том числе приходящим на почту за пенсиями и социальными выплатами.

- С 5 по 18 января 2022 года сотрудница внесла недостоверные сведения в информационный выплатной центр о получении восемью северянами пенсий на общую сумму 255 тысяч рублей, которые затем незаконно изъяла из сейфа организации. Также обвиняемой были похищены находящиеся в сейфе 12,6 тысячи рублей, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Суд признал северянку виновной и приговорил к штрафу в размере 150 тысяч рублей.

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