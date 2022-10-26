3,5 тысячи жителей Умбы остались без холодной воды из-за аварии

Отключение холодной воды случилось утром 26 октября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

26 октября в Умбе случилась авария, из-за которой 3472 человека (в том числе 600 детей) остались без холодной воды.

Водоснабжение отсутствует в 140 домах, в том числе в школе № 4, детском саду № 3, доме культуры, филиале Кандалакшской ЦРБ, Терской больнице.

- Сообщение об аварии поступило в 7.30. На месте происшествия работает аварийная бригада АО «Апатитводоканал» в составе 6 человек, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

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