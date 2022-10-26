На Северном флоте мобилизованные отработали тактику ведения боя под прикрытием танков

Данные тренировки позволяют бойцам увереннее чувствовать себя на поле боя. Фото: пресс-служба СФ
В Мурманской области на полигонах Северного флота мобилизованные проходят боевое слаживание. Мотострелки совместно с танковыми подразделениями отрабатывают тактику ведения боя в наступлении под прикрытием танков.
- Данные тренировки позволяют бойцам увереннее чувствовать себя на поле боя, эффективнее использовать в ходе наступления прикрытие бронированной техники, ну и просто дают возможность привыкнуть к стрельбе из танковых орудий, - сообщили в пресс-службе Северного флота.
Подобные занятия дают возможность командирам групп быстро и грамотно принимать решения и атаковать противника после оценки обстановки. Грамотное взаимодействие с танками, артиллерией и другими подразделениями значительно повышает эффективность действий мотострелков в условиях современного боя.
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