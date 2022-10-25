В Мурманской области похолодает до -11

На дорогах сохраняется гололедица.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
26 октября Кольский полуостров будет находиться под влиянием антициклона, расположенного над Приволжским Федеральным округом России. Температура воздуха понизится, по крайней мере, холодно будет ночью.
- Ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег, ночью на востоке области без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -1-6, при прояснениях до -11, днем от -2 до +3, - сообщили в мурманском гидрометцентре.
На дорогах сохраняется гололедица.
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