Празднование Дня народного единства в Мурманске изменит расписание общественного транспорта

В Мурманске общественный транспорт поменяет график движения.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманске общественный транспорт поменяет график движения. Причина тому - три праздничных выходных в честь Дня народного единства.
- Перевозки пассажиров по маршрутам регулярных пассажирских перевозок городского и пригородного сообщения будут осуществляться 4, 6 ноября - по воскресному расписанию, 5 ноября - по субботнему, - сообщили в минтрансе Мурманской области.
Напомним: автобус "Мурмаши-Тулома" изменит расписание движения. График меняют по просьбе пассажиров.
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