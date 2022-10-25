Празднование Дня народного единства в Мурманске изменит расписание общественного транспорта

В Мурманске общественный транспорт поменяет график движения. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске общественный транспорт поменяет график движения. Причина тому - три праздничных выходных в честь Дня народного единства.

- Перевозки пассажиров по маршрутам регулярных пассажирских перевозок городского и пригородного сообщения будут осуществляться 4, 6 ноября - по воскресному расписанию, 5 ноября - по субботнему, - сообщили в минтрансе Мурманской области.

Напомним: автобус "Мурмаши-Тулома" изменит расписание движения. График меняют по просьбе пассажиров.

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