Чибис: Ловозерский ГОК переходит в государственную собственность, меняется подход к инвестициями

На выездном заседании правительства Мурманской области в Ловозерском районе губернатор Андрей Чибис прокомментировал ситуацию вокруг Ловозерского ГОКа. Фото: Дмитрий Дубов (Правительство Мурманской области)

На выездном заседании правительства Мурманской области в Ловозерском районе губернатор Андрей Чибис прокомментировал ситуацию вокруг Ловозерского ГОКа.

- Судебными органами сделка о приватизации важного стратегического предприятия региона признана недействительной. ГОК переходит в собственность государства, меняется подход к инвестициям. Это означает новую жизнь для предприятия и района. Последние десятилетия акционер не занимался комбинатом. Я благодарен всем сотрудникам, это почти тысяча человек, что несмотря на ограниченный объем инвестиций, если можно о нем вообще говорить о них, им удалось сохранить уникальное производство, - отметил Андрей Чибис.

Напомним: ранее аналогичное решение о деприватизации суд вынес в отношении Мурманского морского рыбного порта.

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