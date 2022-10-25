В Мурманской области трем иностранцам отказали во въезде в Россию

В Мурманской области с 10 по 17 октября проводилась оперативно-профилактическая операция «Нелегал-2022». Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области с 10 по 17 октября проводилась оперативно-профилактическая операция «Нелегал-2022».

Полицейские зафиксировали 42 нарушения миграционного законодательства, в том числе 22 нарушения правил въезда, выезда и режима пребывания.

- В отношении иностранных граждан принято три решения о запрете въезда в Российскую Федерацию, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Еще четырех иностранцев выдворили за пределы России.

По выявленным административным правонарушениям наложено штрафов на сумму 113 тысяч рублей.

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