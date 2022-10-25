Минприроды Мурманской области не нашло подрядчика на работы по дноуглублению Варзуги

Берег реки последние годы размывает из-за деформации русла. Фото: Сергей АНДРЕЕВ

В министерстве природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области не смогли найти подрядчика, который бы провел работы по дноуглублению реки Варзуги в районе Кузомени. Берег реки последние годы размывает из-за деформации русла.

Стоимость контракта составила почти 25 миллионов рублей. В тендере указано, что не подано ни одной заявки на участие в закупке, торги не состоялись.

Теперь заказчик может объявить новый аукцион.

Напомним: выбран подрядчик на реконструкцию аэропорта "Мурманск".

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