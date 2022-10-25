Вуз после объединения МАГУ и МГТУ будет называться Мурманский арктический университет

В Мурманске выбрали название для нового объединенного вуза. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске выбрали название для нового объединенного вуза. На официальных сайтах МАГУ и МГТУ, которые и было решено объединить в один университет, с начала октября шло голосование за новое название.

Каждый желающий мог выбрать одно из четырех названий: Мурманский арктический университет (МАУ), Мурманский государственный университет «Высшая школа Арктики» (МГУ ВША), Мурманский государственный университет «Высшая арктическая школа» (МГУ ВАШ) или Мурманский университет Арктики (МУА).

- По итогу голосования на обеих площадках, которое собрало более 2 тысяч голосов, новым названием объединенного вуза станет Мурманский арктический университет (МАУ). Его также поддержали и члены Ученых советов МАГУ и МГТУ, - сообщили в группе МАГУ.

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