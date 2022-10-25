В Апатитах водитель Daewoo Nexia повторно сел за руль пьяным и попал в ДТП

На автодороге Апатиты – Кировск водитель Daewoo Nexia совершил ДТП, съехав на обочину. Фото: Иван МАКЕЕВ

На автодороге Апатиты – Кировск водитель Daewoo Nexia совершил ДТП, съехав на обочину. Приехавшие полицейские выяснили, что 36-летний автолюбитель был пьян - содержание алкоголя в выдыхаемом им воздухе составило 1,735 мг/л.

Оказалось, что в мае этого года северянина уже привлекали к административной ответственности по части 1 стати 12.8 КоАП РФ за пьяное вождение. Он получил штраф и был лишен водительских прав на 1 год и 7 месяцев. Однако это его не остановило от дальнейших поездок.

- В отношении ранее судимого злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264.1. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Он находится под подпиской о невыезде, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru