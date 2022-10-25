214 медработников привлекли в Мурманскую область благодаря нацпроекту "Здравоохранение"

214 медработников переехали в Мурманскую область благодаря нацпроекту "Здравоохранение". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

214 медработников переехали в Мурманскую область благодаря нацпроекту "Здравоохранение".

- Вопрос с кадрами всегда был исторически непростой. Не скрою, что в ближайшее время будут введены дополнительные меры для привлечения медработников, средства на это учтены в проекте бюджета на 2023 год, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Напомним: на территории Мурманской области реализуются 12 национальных проектов. Их средний уровень выполнения на данный момент составляет 97,5%.

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