В Кировске открыли лыжный сезон

Первые лыжники вышли на прогулку. Фото: скрин видео t.me/gorod_apatity
В Хибинах начался лыжный сезон. Так, жители Кировска уже встали на лыжи и впервые за долгое время смогли прокатиться по заснеженным тропам.
Видео с первыми лыжниками опубликовали в Telegram-канале "Подслушано Апатиты".
Напомним: стадион "Горняк" в Кировске закрыли на зиму. Спорткомплекс недоступен с 24 октября.
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