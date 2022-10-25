В Кировске открыли лыжный сезон

Первые лыжники вышли на прогулку. Фото: скрин видео t.me/gorod_apatity

В Хибинах начался лыжный сезон. Так, жители Кировска уже встали на лыжи и впервые за долгое время смогли прокатиться по заснеженным тропам.

Видео с первыми лыжниками опубликовали в Telegram-канале "Подслушано Апатиты".

Напомним: стадион "Горняк" в Кировске закрыли на зиму. Спорткомплекс недоступен с 24 октября.

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