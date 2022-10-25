В Апатитах тушили вспыхнувший гараж

В гараже сгорела обшивка потолка вокруг печной трубы, прогорели стропила крыши.
25 октября в Апатитах произошел пожар в гараже, который находится напротив дома №81 на улице Строителей. На месте происшествия работал дежурный караул пожарной части.
В 12.25 пожар полностью потушили.
- В деревянно-металлическом гараже сгорела обшивка потолка вокруг печной трубы, прогорели стропила крыши на общей площади 2 квадратных метра. Гараж вскрыли мехинструментом, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.
В тушении участвовали 6 человек личного состава и 2 единицы техники. Причины пожара устанавливаются.
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