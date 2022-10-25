Средний уровень выполнения нацпроектов в Мурманской области составляет 97,5%

Выполнение нацпроектов затрагивает 320 объектов в регионе от детских садов до медучреждений.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
На территории Мурманской области реализуются 12 национальных проектов. Их средний уровень выполнения на данный момент составляет 97,5%, об этом губернатор Андрей Чибис сообщил на заседании правительства 25 октября.
- В этом году мы начинали работу над ними в тяжелейших условиях, когда были введены многочисленные антироссийские санкции, была реальная проблема с поставкой запчастей, ресурсов и т. д., но в ручном режиме мы преодолеваем все трудности, - отметил Андрей Чибис.
Выполнение нацпроектов затрагивает 320 объектов в регионе от детских садов до медучреждений.
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