Росреестр Мурманской области проводит для мобилизованных северян акцию «Приди и получи»

Это обезопасит собственность от мошенников, что актуально в том числе для мобилизованных северян, владеющих недвижимостью. Фото: Антон ЗАБИРОВ

25 октября Росреестр региона вместе с МФЦ проводит акцию «Приди и получи». Северяне могут подать заявление о невозможности совершения сделок без личного участия в отношении своих объектов недвижимости, сведения о зарегистрированных правах на которые есть в ЕГРН.

Это обезопасит собственность от мошенников, что актуально в том числе для мобилизованных северян, владеющих недвижимостью.

- Внесение в ЕГРН соответствующей отметки осуществляется бесплатно. Срок проведения регистрационных действий - один рабочий день, - сообщили в Управлении Росреестра по Мурманской области.

Предварительная запись для участия в акции открыта по телефону телеграм-приемной +7921-162-16-61 (формат текстового сообщения: «Акция. Фамилия, имя, отчество правообладателя. Адрес объекта»).

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