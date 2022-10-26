Росреестр Мурманской области проводит для мобилизованных северян акцию «Приди и получи»

Это обезопасит собственность от мошенников, что актуально в том числе для мобилизованных северян, владеющих недвижимостью.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
25 октября Росреестр региона вместе с МФЦ проводит акцию «Приди и получи». Северяне могут подать заявление о невозможности совершения сделок без личного участия в отношении своих объектов недвижимости, сведения о зарегистрированных правах на которые есть в ЕГРН.
Это обезопасит собственность от мошенников, что актуально в том числе для мобилизованных северян, владеющих недвижимостью.
- Внесение в ЕГРН соответствующей отметки осуществляется бесплатно. Срок проведения регистрационных действий - один рабочий день, - сообщили в Управлении Росреестра по Мурманской области.
Предварительная запись для участия в акции открыта по телефону телеграм-приемной +7921-162-16-61 (формат текстового сообщения: «Акция. Фамилия, имя, отчество правообладателя. Адрес объекта»).
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