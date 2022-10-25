Накрутка цен в магазинах с военными товарами в Мурманской области составила от 10 до 37%

В Мурманской области к мониторингу цен в специализированных товарах подключились общественники. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После объявления о частичной мобилизации некоторые магазины с товарами для военнослужащих повели себя некрасиво и взвинтили цены. На этой уже отреагировали различные ведомства, так, свои проверки начали Генпрокуратура и СК.

В Мурманской области к мониторингу цен в специализированных товарах подключились общественники.

- Проверены 8 специализированных магазинов. Отклонения от контрольных цен в разных торговых точках колеблются приблизительно от 10 до 37%. Эти данные направлены в компетентные органы. При этом с наличием товаров больших проблем нет. Продавцы отмечают спад ажиотажа, отметила замруководителя общественной приемной Светлана Чередниченко.

На контрасте есть магазины, которые, наоборот, снижают цены, делают мобилизованным скидку или продают товар по ценам поставщика.

О завышенных ценах можно сообщить по телефону (8152) 69-33-00.

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