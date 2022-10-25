В Мурманской области появится реестр долгостроев

Решение о включении того или иного объекта в реестр будет принимать специальная комиссия. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

В Мурманской области создадут реестр объектов незавершенного строительства. Соответствующее постановление подписал глава региона Андрей Чибис.

Это позволит скоординировать и ускорить работу ликвидации таких строений, предусмотреть на эти цели финансирование в региональном бюджете.

- В реестр могут быть включены объекты капитального строительства, находящиеся в собственности региона или муниципалитета, возведение и реконструкция которых шли за счет областного или местного бюджетов. В информации об объекте необходимо будет указать причину приостановки работ, статус проектной документации и другие сведения, которые позволят оценить возможность возобновления строительства или реконструкции, - сообщили в минстрое региона.

Решение о включении того или иного объекта в реестр будет принимать специальная комиссия.

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