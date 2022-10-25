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Общество25 октября 2022 11:05

Мобилизованных жителей Мурманской области предлагают освободить от транспортного налога

Соответствующее предложение направлено губернатору региона
Ника СВЕТЛОВА
Предлагается отменить уплату за 2021 год на машины, которые зарегистрированы на жителей Заполярья.

Предлагается отменить уплату за 2021 год на машины, которые зарегистрированы на жителей Заполярья.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мобилизованных россиян могут освободить от уплаты транспортного налога. С предложением выйти с такой инициативой на федеральный уровень к губернатору Мурманской области обратился депутат облдумы Станислав Гонтарь.

Предлагается отменить уплату за 2021 год на машины, которые зарегистрированы на жителей Заполярья.

- Полагаю, решение этого вопроса должно быть и будет принято в интересах семей мобилизованных, - отметил Станислав Гонтарь.

Напомним: дети мобилизованных будут получать бесплатное питание в школах и колледжах.

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