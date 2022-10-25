Мобилизованных жителей Мурманской области предлагают освободить от транспортного налога

Предлагается отменить уплату за 2021 год на машины, которые зарегистрированы на жителей Заполярья.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Мобилизованных россиян могут освободить от уплаты транспортного налога. С предложением выйти с такой инициативой на федеральный уровень к губернатору Мурманской области обратился депутат облдумы Станислав Гонтарь.
Предлагается отменить уплату за 2021 год на машины, которые зарегистрированы на жителей Заполярья.
- Полагаю, решение этого вопроса должно быть и будет принято в интересах семей мобилизованных, - отметил Станислав Гонтарь.
Напомним: дети мобилизованных будут получать бесплатное питание в школах и колледжах.
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