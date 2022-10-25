Депутаты Мурманской областной Думы поддержали запрет пропаганды ЛГБТ

Депутаты поддержали предложение единогласно. Фото: Антон ЗАБИРОВ

25 октября на внеочередном заседании Мурманской областной Думы депутаты рассмотрели внесение изменений в федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации.

Они вводят запрет на размещение в соцсетях, на новостных и иных информационных ресурсах информации, которая бы пропагандировало нетрадиционные сексуальные отношения и ориентацию.

- В Интернете, литературе и кинематографе набирает популярность информация с искаженным восприятием о традиционных отношениях. Она носит агрессивный и навязчивый характер по продвижению нетрадиционной ориентации как превосходствующей. В настоящее время действующее законодательство не может в полной мере регулировать это. При этом социальные опросы граждан показывают остроту и важность темы. Законопроект направлен на защиту детей от деструктивной информацию, - отметил председатель комитета Мурманской областной Думы по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации Артур Попов.

Депутаты поддержали предложение единогласно.

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