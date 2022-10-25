В Мурманской области благодаря грантовой поддержке выйдут четыре книги и два альманаха

В Мурманской области писатели получили грантовую поддержку на издание шести литературных произведений. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области писатели получили грантовую поддержку на издание шести литературных произведений. В 2022 году размер такого гранта составил 1,2 миллиона рублей.

Так, до конца года издадут четыре книги заполярных авторов. Среди них - сборник морских рассказов и повестей «Волна многошумного моря» Бориса Блинова, сборник рассказов-эссе «Пространство жизни» Владимира Блинова, повесть-трилогия «На севере страны взрослели пацаны» Вячеслава Сидорина и сборник стихов «Неразобранный рюкзак» Олега Сюсюры.

Также благодаря гранту выйдут в свет два альманаха: культурологический альманах АСТЭС, составленный Алексеем Макаровым, и альманах «Площадь первоучителей» от Марины Доценко.

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