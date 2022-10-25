В Мурманске пассажир ограбил таксиста

В Мурманске таксисту попался недобросовестный пассажир, который его обокрал. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманске таксисту попался недобросовестный пассажир, который его обокрал.

Мужчина обратился в полицию и рассказал, что утром, взяв очередной заказ, он отвез молодого человека по указанному им адресу. Последний не захотел ждать, когда водитель даст ему сдачу. Выхватив все имеющиеся в руках таксиста деньги, он быстро скрылся в неизвестном направлении.

25-летнего безработного мурманчанина, ранее не привлекавшегося к уголовной ответственности, задержали.

- В отношении северянина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж). Ему грозит до четырех лет лишения свободы. С жителя Заполярья взята подписка о невыезде, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

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