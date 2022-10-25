Появились первые кадры частного солнечного затмения в Мурманске

Напомним: пик затмения придется на 13.22, а завершится оно к 14.29. Фото: Виталий Макаров / vk.com/makarov51

25 октября жители России наблюдают частное солнечное затмение: Луна закрывает Солнце на 65%.

Погода в Мурманске неблагосклонна к северянам - облачность и снег мешают наблюдать природное явление. Однако руководитель паблика "Погода в Мурманске" (12+) Виталий Макаров смог сфотографировать начало затмения.

Напомним: пик затмения придется на 13.22, а завершится оно к 14.29.

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