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Общество25 октября 2022 9:43

Погода мешает жителям Мурманска наблюдать солнечное затмение

В городе облачно и идет снег
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
На данный момент над Мурманском облачно и идет снег, Солнца почти не видно.

На данный момент над Мурманском облачно и идет снег, Солнца почти не видно.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

25 октября проходит частное солнечное затмение. Жители Мурманска могли бы наблюдать, как Луна закрывает Солнце на 65%. Однако погода вносит свои коррективы.

На данный момент над Мурманском облачно и идет снег, Солнца почти не видно. Однако все же увидеть его можно.

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