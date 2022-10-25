Погода мешает жителям Мурманска наблюдать солнечное затмение

На данный момент над Мурманском облачно и идет снег, Солнца почти не видно. Фото: Антон ЗАБИРОВ

25 октября проходит частное солнечное затмение. Жители Мурманска могли бы наблюдать, как Луна закрывает Солнце на 65%. Однако погода вносит свои коррективы.

На данный момент над Мурманском облачно и идет снег, Солнца почти не видно. Однако все же увидеть его можно.

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