Погода мешает жителям Мурманска наблюдать солнечное затмение

На данный момент над Мурманском облачно и идет снег, Солнца почти не видно.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
25 октября проходит частное солнечное затмение. Жители Мурманска могли бы наблюдать, как Луна закрывает Солнце на 65%. Однако погода вносит свои коррективы.
На данный момент над Мурманском облачно и идет снег, Солнца почти не видно. Однако все же увидеть его можно.
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