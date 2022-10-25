Мобилизованные жители Мурманской области смогут получить 1,5 миллиона рублей по программе «Свой дом в Арктике»

Мобилизованные жители Мурманской области войдут в приоритетную группу для участия в программе "Свой дом в Арктике". Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Мобилизованные жители Мурманской области войдут в приоритетную группу для участия в программе "Свой дом в Арктике". Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис.

Также, как и многодетные семьи, мобилизованные смогут получить 1,5 миллиона рублей на покупку готового дома, домокомплекта или строительство дома.

О подробностях участия в программе в прямом эфире расскажет первый замминистра строительства Мурманской области Алексей Грачиков 28 октября в 14.00.

Эфир будет доступен по ссылке.

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