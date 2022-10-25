В Оленегорске произошло ДТП с двумя пострадавшими

Авария случилась на Ленинградском проспекте. Фото: vk.com/murman01

24 октября на Ленинградском проспекте в Оленегорске произошло ДТП с участием одной машины. Без пострадавших не обошлось.

- Водитель Chevrolet Laccetti не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в камень. В аварии пострадали два человека, на "скорой" их доставили в медучреждение Оленегорска, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Спасатели занимались ограждением и обеспечением безопасности места происшествия, стабилизировали машину и отключили АКБ автомобиля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru