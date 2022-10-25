В Мурманской области предприниматели стали делать скидку мобилизованным

Призванные и участники СВО могут купить нужные для передовой вещи дешевле. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Контрольная закупка в ряде магазинов Мурманской области, где продают вещи для военнослужащих, показала, что некоторые торговые точки на фоне частичной мобилизации стали завышать цены на товары.

Но есть предприниматели, которые, наоборот, делают скидку мобилизованным. Как стало известно "КП"-Мурманск", таких магазинов в Мурманске насчитывается уже три: ИП Быкова Надежда Евгеньевна в ТРК "Мурманск Молл", ИП Никитина Анна Анатольевна (ул. Карла Маркса, 8/2, ООО "Севзапканат-Мурманск" (ул. Гончарова, 14, кв. 1).

Напомним: на месяц существования акции "Север Помогает" жители Заполярья собрали 25 тонн гуманитарной помощи.

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