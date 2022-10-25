Прокуратура помогла инвалиду из Мурманска вернуть 1,3 миллиона рублей за покупку протезов бедра

Мужчине должны были вернуть более 1,3 миллиона рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске прокуратура встала на защиту прав инвалида первой группы, который не получил компенсацию расходов за купленные средства реабилитации. Мужчине должны были вернуть более 1,3 миллиона рублей.

Так, в 2022 году мужчина сам купил средства технической реабилитации – два модульных протезов бедра на сумму 1,7 миллиона рублей, из которых Фонд социального страхования РФ вернул ему только 311,5 тысячи рублей.

- Для восстановления нарушенных прав инвалида прокуратурой области в суд предъявлен иск к учреждению о взыскании недополученной компенсации. Решением Первомайского районного суда Мурманска требования прокуратуры удовлетворены полностью, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru