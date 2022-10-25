Прокуратура помогла инвалиду из Мурманска вернуть 1,3 миллиона рублей за покупку протезов бедра

Мужчине должны были вернуть более 1,3 миллиона рублей.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманске прокуратура встала на защиту прав инвалида первой группы, который не получил компенсацию расходов за купленные средства реабилитации. Мужчине должны были вернуть более 1,3 миллиона рублей.
Так, в 2022 году мужчина сам купил средства технической реабилитации – два модульных протезов бедра на сумму 1,7 миллиона рублей, из которых Фонд социального страхования РФ вернул ему только 311,5 тысячи рублей.
- Для восстановления нарушенных прав инвалида прокуратурой области в суд предъявлен иск к учреждению о взыскании недополученной компенсации. Решением Первомайского районного суда Мурманска требования прокуратуры удовлетворены полностью, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.
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