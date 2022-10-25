В Мурманском морском рыбному порту рабочий погиб после падения в трюм судна

На территории Мурманского морского рыбного порта погиб рабочий - сотрудник порта. Фото: СУ СКР по Мурманской области

На территории Мурманского морского рыбного порта погиб рабочий - сотрудник порта.

- По предварительным данным, мужчина производил погрузочно-разгрузочные работы и упал в трюм судна. Полученные им травмы оказались несовместимы с жизнью, - сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области.

Признаков криминальной смерти пока не обнаружено, следователи проводят доследственную проверку.

Напомним: на улице Бондарной в Мурманске двоих рабочих засыпало землей при работе над ливневой канализацией, мужчины не выжили.

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