В Мурманском морском рыбному порту рабочий погиб после падения в трюм судна

На территории Мурманского морского рыбного порта погиб рабочий - сотрудник порта. Фото: СУ СКР по Мурманской области
На территории Мурманского морского рыбного порта погиб рабочий - сотрудник порта.
- По предварительным данным, мужчина производил погрузочно-разгрузочные работы и упал в трюм судна. Полученные им травмы оказались несовместимы с жизнью, - сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области.
Признаков криминальной смерти пока не обнаружено, следователи проводят доследственную проверку.
Напомним: на улице Бондарной в Мурманске двоих рабочих засыпало землей при работе над ливневой канализацией, мужчины не выжили.
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