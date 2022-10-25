В Кандалакше произошел пожар в прачечной

Причины и ущерб от пожара устанавливаются. Фото: vk.com/murman01
Утром 25 октября в Кандалакше на улице Восточной, 1а произошел пожар в двухэтажном строении. Вспыхнула прачечная.
- Обгорели имущество прачечной на площади 40 квадратных метров, внутренние стройконструкции здания и перекрытия между первым и вторым этажами на общей площади 42 квадратных метра. Закопчены помещения на общей площади 160 квадратных метров, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.
В 06.30 пожарные ликвидировали открытое горение, а в 07.30 дали полную ликвидацию пожара. В тушении были задействованы 11 человек личного состава и 4 единицы техники.
Причины и ущерб от пожара устанавливаются.
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