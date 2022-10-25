Жители Мурманской области испытывают проблемы с WhatsApp

25 октября жители Мурманской области стали сообщать о проблемах в работе приложения WhatsApp.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
25 октября жители Мурманской области стали сообщать о проблемах в работе приложения WhatsApp. Мессенджер работает с перебоями, а по отдельным жалобам северян не работает вовсе.
Отметим, что перебои с WhatsApp наблюдаются и в других регионах России, а также в других странах. О глобальном сбое свидетельствуют также данные сервиса Downdetector.
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