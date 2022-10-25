В Мурманской области в продажу чуть не поступила пикша с повышенным содержанием мышьяка

В Мурманской области на одном из предприятий обнаружили опасную рыбу, которая чуть не поступила в продажу.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области на одном из предприятий обнаружили опасную рыбу, которая чуть не поступила в продажу. Исследования в лаборатории "Нацрыббезопасности" показали, что содержание мышьяка в потрошеной пикше превышено в четыре раза: 20 мг/кг вместо допустимых 5 мг/кг.
- Партии продукции были направлены производителем на уничтожение, - сообщили в Североморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Помимо этого обнаружилось, что в ветеринарном свидетельстве на рыбную продукцию предприятия не было данных о проверке на паразитов.
Напомним: в Мурманскую область завезли турецкие персики и нектарины с бурой гнилью.
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