В Мурманской области в продажу чуть не поступила пикша с повышенным содержанием мышьяка

В Мурманской области на одном из предприятий обнаружили опасную рыбу, которая чуть не поступила в продажу. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области на одном из предприятий обнаружили опасную рыбу, которая чуть не поступила в продажу. Исследования в лаборатории "Нацрыббезопасности" показали, что содержание мышьяка в потрошеной пикше превышено в четыре раза: 20 мг/кг вместо допустимых 5 мг/кг.

- Партии продукции были направлены производителем на уничтожение, - сообщили в Североморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Помимо этого обнаружилось, что в ветеринарном свидетельстве на рыбную продукцию предприятия не было данных о проверке на паразитов.

Напомним: в Мурманскую область завезли турецкие персики и нектарины с бурой гнилью.

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