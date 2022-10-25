В Мурманске полиция проводит проверку по факту порчи фигур медведей у ДК моряков

Вандалы нанесли мишкам "макияж". Фото: https://t.me/groupmurmansk

На днях в Мурманске испортили арт-объекты возле Дома культуры моряков. Вандалы нанесли мишкам "макияж", раскрасив им рот и глаза.

Как сообщили "КП"-Мурманск" в пресс-службе УМВД России по Мурманской области, по факту порчи фигур проводится проверка. Нарушителей еще ищут.

Напомним: полиция также устанавливает личности вандалов, которые осквернили мемориальный комплекс в Мончегорске.

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