В Мурманске полиция проводит проверку по факту порчи фигур медведей у ДК моряков

Вандалы нанесли мишкам "макияж". Фото: https://t.me/groupmurmansk
На днях в Мурманске испортили арт-объекты возле Дома культуры моряков. Вандалы нанесли мишкам "макияж", раскрасив им рот и глаза.
Как сообщили "КП"-Мурманск" в пресс-службе УМВД России по Мурманской области, по факту порчи фигур проводится проверка. Нарушителей еще ищут.
Напомним: полиция также устанавливает личности вандалов, которые осквернили мемориальный комплекс в Мончегорске.
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