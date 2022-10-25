Прокуратура заинтересовалась повышенными ценами на товары в мурманских колониях и СИЗО

После проверки выяснилось, что стоимость продукции в специализированных магазинах завышает ФГУП «Архангельское». Фото: Антон ЗАБИРОВ

В прокуратуру Мурманской области поступили жалобы от осужденных и северян, содержащихся под стражей, о высокой стоимости товаров в магазинах при колониях и СИЗО.

После проверки выяснилось, что стоимость продукции в специализированных магазинах завышает ФГУП «Архангельское».

- Принимая во внимание, что ФГУП «Архангельское» является единственным предприятием, занимающимся розничной продажей продуктов и промышленных товаров для осужденных, в деятельности предприятия выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства. Соответствующая информация направлена в Управление ФАС России по Мурманской области, - сообщили в прокуратуре.

В отношении ФГУП «Архангельское» возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства, результаты рассмотрения которого находятся на контроле прокуратуры.

Также в деятельности предприятия выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о защите прав потребителей. В адрес руководителя юрлица внесено представление.

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